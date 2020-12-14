YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? Youtube 503 hatası! Google servislerinde erişim problemi yaşanıyor!

Youtube kullanıcıları YouTube çöktü mü, neden açılmıyor sorularına yoğun bir şekilde yanıt arıyor. YouTube başta olmak üzere Google servislerine erişim problemi yaşanıyor.

Youtube ve diğer Google hizmetleri dünya genelinde çöktü. Sebebi ve ne zaman düzeleceği hakkında googleden açıklama geldi.

Youtube tarafındaki sorun sosyal medyada da kısa süre içinde TT listesine girdi. Youtube kullanıcıları 'Bir şeyler ters gitti' uyarısıyla karşılıyor. Canlı arıza haritası üzerinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde YouTube'a erişim sorunu yaşanıyor. Saat 14.27'de başlayan erişim sorunu, Avrupa ülkelerinde yoğun olarak görülüyor.Türkiye'de ise erişim sorununun yoğunlukla İstanbul'da olduğu bildirildi.

GOOGLE AÇIKLAMA YAPTI!

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu