11 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.556 -0.54 EURO 8,9890 0.37
USD 7,4810 -0.31 ALTIN 416,120 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

YouTube, aşı hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 19:35 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 19:35

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un, Ekim 2020’den bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.


YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına  yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Kovid-19 aşıları hakkında  yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini  kaydetti.
 
Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un Kovid-19 salgını  konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade  etti.
 
Facebook ve Twitter da Kovid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer  aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.
 

ETİKETLER

ABD YouTube koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.