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YouTube açıkladı! 1 milyondan fazla videoyu kaldırdı

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 1:01 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 1:01

YouTube, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri salgınla ilgili "tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" 1 milyondan fazla videonun platformdan kaldırıldığını duyurdu.


YouTube Baş Ürün Sorumlusu Neil Mohan, şirketin sitesinden yaptığı  açıklamada, şirketin, 2020 yılı Şubat ayından beri, "salgının sahte olduğunu  iddia ederek ya da hastalığa sahte çareler önererek tehlikeli biçimde  dezenformasyon yapan" bir milyondan fazla videoyu kaldırdığını belirtti.
 
YouTube'un politikasının temelinde gerçek dünyada zarar verebilecek  içeriği kaldırmak olduğunu vurgulayan Mohan, dezenformasyonu tespit edebilmek  için açık doğrulara ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.
 
Mohan, Kovid-19 konusunda bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için  Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi  uzman kurumların fikir birliğine güvendiklerini ifade etti.
 
Dezenformasyonun her zaman çok açık olmadığını da belirten Mohan,  kesin bilginin yokluğunda teknoloji şirketlerinin sınırlar belirlemesinin doğru  olmadığını vurguladı.
 
Dezenformasyon içeren videoları yayından kaldırma sürecini  hızlandırmak üzerine çalışırken aynı zamanda güvenilir kaynakların videolarını da  yayına sunduklarını açıklayan Mohan, "İnsanlar artık haber ya da bilgi  aralıklarında izlenme sayısına değil, kaliteye göre optimize edilmiş sonuçlara  ulaşıyorlar." ifadelerini kullandı.
 
YouTube, Kasım ayındaki ABD seçimlerinden beri seçimlerle ilgili  dezenformasyon içeren binlerce videoyu, birçoğu henüz 100 izleyiciye ulaşmadan  kaldırdıklarını da duyurdu.
 
  

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YouTube koronavirüs video
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