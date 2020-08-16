Yönetmenler Fethi Bayram ile Hazal Başlangıç evlendi

Ataşehir Metropol AVM'nin içinde bulunan Das Das'da düzenlenen Fethi Bayram ile Hazal Başlangıç'ın nikah töreni, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlendi. Bir hayli heyecanlı ve mutlu olan iki yönetmenin nikah şahitliklerini; Efgan Rende, Metin Günay, Didem Balçın ve Nazım Yiğit Günay üstlendi.

"ÖNEMLİ OLAN İKİ İNSANIN MUTLULUĞU"

Düğünün ev sahipliği yapan Das Das'ın kurucularından Didem Balçın da düğüne katılan isimler arasındaydı. Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Balçın, "Düğünümüzü yurt dışında yapma planımız vardı, olmadı. Sonra anladım ki en önemlisi iki insanın mutluluğu. Nerede evlediğinizin, nasıl evlendiğinizin önemi yok. Sağlık ve mutluluğu pandemi sürecinde daha çok anladık. 37 yaşında iki insan evde olunca daha iyi anladık. Sohbet edeceğiniz, muhabbet edeceğiniz ve hayatı paylasabileceğiniz biriyle olmak çok önemli" dedi.

"DUYUNCA ŞAŞIRMIŞTIK"

'Kuruluş Osman'da rol alan Saruhan Hünel ve Ragıp Savaş, düğün öncesi kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.Savaş, "Dizi başlamadan önce bize dünya nüfusunun yarısı, yani 4 milyar kişinin diziyi izlediğini söylemişlerdi. Şaşırmıştık doğrusu ama şimdi nasıl bir kitleye sahip olduğunu ve televizyon tarihinin en iyi projesi olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi. Saruhan Hünel ise "Dünyanın dört bir yanından mesajlar alıyoruz. Birçok projede yer aldım ama böyle bir kitle ilk kez görüyorum. Yakın zamanda güzel bir projeyle tekrardan ekranlarda olacağım" şeklinde konuştu.

MESUT YILMAZ / MİLLİYET