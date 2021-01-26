Yönetmene şok cinsel saldırı suçlaması! Çıplak uyandım...

İtalyan oyuncu Asia Argento, cinsel saldırı suçlarından cezaevinde olan Hollywood ’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein’in cinsel saldırısına uğradığını açıklayan ilk kadınlardan biriydi. Asia Argento, Harvey Weinstein’in 1997’de kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek “MeToo” hareketinin öncülerinden olmuştu. “MeToo” hareketiyle birlikte birçok kadın uğradıkları cinsel saldırıları anlatmıştı.

Argento şimdi de “Hızlı ve Öfkeli” filminin yönetmeni Rob Cohen’in de cinsel saldırısına uğradığını açıkladı. 45 yaşındaki Argento, “Variety” dergisine yaptığı açıklamada, Rob Cohen’in yönettiği 2002 yapımı “xXx” filminde yer aldığı sırada yönetmenin kendisine bir otel odasında uyuşturucu verdikten sonra tecavüz ettiğini öne sürdü.

‘Uyandığımda çıplaktım’