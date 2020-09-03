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Yönetmen Ferzan Özpetek'e İtalya'dan ödül

AA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 23:52 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 23:52

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneğinin (SIAE) "Özel Ödülü"ne layık görüldü.


77. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen  etkinlikte İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneğinin (SIAE) geleneksel ödül  töreni gerçekleştirildi.  
 
Lido Yarımadası'ndaki Excelsior Hotel'de yapılan törende, İtalyan  sinemasının yeni klasiği olarak tanımlanan Özpetek’in, 20 yıldır hayatı farklı  açılardan fotoğrafladığı ve Türkiye’den getirdikleriyle içinde bulunduğu toplumu  besleyen bir yazar ve yönetmen olması dolayısıyla SIAE Özel Ödülü'ne layık  görüldüğü belirtildi.  
 
Özpetek, daha önce Marco Bellochhio, Paolo Sorrentino gibi ünlü  yönetmenlerin layık görüldüğü ödülü almış oldu.  
 
Yönetmen Özpetek, tören sonrasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  sinema, tiyatro, kitap gibi pek çok alanda bugüne kadar verdiği eserler  dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğünü ifade ederek, "Çok güzel bir duygu böyle  bir ödülü almak. Çok mutlu oldum, çok onur duydum." dedi.
 
Kariyerindeki 13'üncü uzun metraj filmi "Şans Tanrıçası"nı geçen  aralıkta vizyona koyan Özpetek, haziran ayında da üçüncü romanı "Bir nefes  gibi"yi çıkarmıştı.
 

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İtalya yönetmen Ferzan Özpetek Özel Ödül
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