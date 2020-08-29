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Yonca Lodi'nin Halis Karataş isyanı!
Bir döneme damgasını vuran yarış atı ‘Bold Pilot’ ile o atın jokeyi Halis Karataş’ın gerçek hikayesini anlatan ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmini izleyen Yonca Lodi'nin, geçtiğimiz gün olay yaratan 'ata yumruk' görüntülerinin ardından Twitter hesabından yayınladığı mesaj dikkat çekti.
Halis Karataş, şampiyon at 'Bold Pilot' ile kazandığı başarılar ve kurduğu ilişki ile adından söz ettirmişti. Türkiye'nin en ünlü jokeylerinden olan Karataş'ın, geçtiğimiz gün İstanbul yarışlarının 7'inci koşusunda bindiği 'Arts Man' isimli ata yumruk atması tepki çekti.