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Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor

15 Eylül 2021 Çarşamba - 17:50 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 17:50

90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Yonca Evcimik, son olarak yırtmaçlı eteğiyle poz verdi.


Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan ‘Çılgın Bediş’ isimli diziyle şöhreti parlayan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Yonca Evcimik, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
 
Geçtiğimiz haftalarda Bursa’da konser veren Yonca Evcimik, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yonca Evcimik son olarak, derin yırtmaçlı eteği ve göbek dekolteli fotoğrafıyla sevenlerinin karşısına çıktı.
 
 
Yonca Evcimik’in bu karesi hayranları tarafından dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
 
 

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