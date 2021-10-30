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Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

30 Ekim 2021 Cumartesi - 9:46 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 9:46

Yonca Evcimik, Türkiye'nin 9'uncu cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yaşadığı bir anısını anlattı. Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Süleyman Bey 45 dakika nikahımızın kıyılmasını bekledi" dedi.


Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınladığı “Dur Bi Dinle” adlı programına konuk oldu.
 
Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan şarkıcı, 1994 yılında Harun Özakıncı ile yaptığı evlilikten de bahsetti.
 
Özakıncı ile 3 yıl evli kalan şarkıcı, nikah günüyle ilgili bir anekdot paylaştı: “Süleyman Demirel ‘sen evlenince şahidin olacağım’ derdi. Düğünü Etiler’de yaptık. Süleyman Bey benim şahidim, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Harun’un şahidiydi. Nikah memurunu bekliyoruz, ortada yok. Süleyman Bey Allah rahmet eylesin, nikahın kıyıldığını göreceğim diye 45 dakika bekledi. Nikah memuru da gelemiyor, yollar kapalı Cumhurbaşkanı bizde olduğu için! Sonunda geldi ama enteresan bir geceydi.”
 

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