Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik, Türkiye'nin 9'uncu cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yaşadığı bir anısını anlattı. Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Süleyman Bey 45 dakika nikahımızın kıyılmasını bekledi" dedi.

Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınladığı “Dur Bi Dinle” adlı programına konuk oldu.

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan şarkıcı, 1994 yılında Harun Özakıncı ile yaptığı evlilikten de bahsetti.