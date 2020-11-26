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Yonca Evcimik'in yeni şarkısına tepki yağdı!

Yonca Evcimik'in yeni şarkısına tepki yağdı! Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik 'Ayıp Şeyler' şarkısıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde farkındalık yaratmak istedi.
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