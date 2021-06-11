Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
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- Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a saldırıda flaş gelişme
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a saldırıda flaş gelişme
11 Haziran 2021 Cuma - 20:20 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 21:03