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Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a saldırıda flaş gelişme

11 Haziran 2021 Cuma - 20:20 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 21:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını duyurdu.


Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yomra Mustafa Bıyık
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