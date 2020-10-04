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Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

DHA |  04 Ekim 2020 Pazar - 1:32 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 1:32

Kırıkkale'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun yolu Kırık köyü mevkisinde meydana geldi. Berat A. (18) yönetimindeki 60 TZ 666 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.İ.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre savrulan M.İ. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Berat A. ve Burak A. (26) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.  
 
Kaza nedeniyle Kırıkkale- Samsun yolunun Ankara yönü bir süreliğine araç geçişine kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale Otomobil kişi
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