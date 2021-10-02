02 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.35 EURO 10,3190 0.11
USD 8,8540 -0.38 ALTIN 501,020 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

Yasin URAL/ KONYA, (DHA) |  02 Ekim 2021 Cumartesi - 18:05 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 18:05

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İbrahim Aydın (63), hayatını kaybetti. Sürücü Mustafa A., gözaltına alındı.


Kaza, saat 15.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa A.'nın (35) kullandığı 42 AHE 011 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Aydın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberle bölgeye gelen Aydın'ın eşi Halime Aydın ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü Mustafa A. da gözaltına alındı. 
 

ETİKETLER

Konya İbrahim Aydın otomobil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.