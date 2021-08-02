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Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 1:14 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 1:14

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, TIR'ı yolun kenarına park ederek yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Sarımehmet (36), bir restorana ait aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.


Kaza, gece saatlerinde Karasu Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Sarımehmet, kullandığı TIRı yol kenarında park ettikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SUL 36 plakalı bir restorana ait hafif ticari araç, hızla İbrahim Sarımehmete çarptı. Araç yoldan çıkarken, sürücü olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi İbrahim Sarımehmetin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu sırada kazayı öğrenerek gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde çok sayıda kişi toplanırken, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Sarımehmetin cenazesi morga kaldırıldı.
 
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 
 

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Sakarya Karasu TIR
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