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Yolun karşısına geçerken araba çarpan kadın öldü!

DHA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 16:49 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 16:54

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Akdere (77), otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atıp yere düşen Elmas Akdere, hastanede hayatını kaybetti. O anlar, güvenlik kamarasına da yansıdı.


Kaza, öğle saatlerinde Kadirli ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Emin Z. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Akdere'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan Elmas Akdere, yere düşüp sürüklendi.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdere'yi hastaneye kaldırdı. Akdere, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akdere'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Emin Z. de gözaltına alındı. Kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 
 

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