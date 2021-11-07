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Yollar ne zaman açılacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak?

07 Kasım 2021 Pazar - 9:26 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 9:27

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak maratonda 15 Temmuz Şehirler Köprüsü başta olmak üzere İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Pek çok kişi de 'Yollar ne zaman açılacak? Bugün hangi yollar kapalı?' sorularını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? İşte İstanbul'da kapatılan yollar ve trafiğin açılacağı saatler...


43. İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. Yüzlerce kişinin katıldığı maratonda başta 15 Temmuz Şehirler Köprüsü başta olmak üzere bağlantı yolları ve maraton rotası üzerinde olan yollar trafiğe kapatıldı. Peki, Bugün hangi yollar kapalı? Yollar ne zaman açılacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? İşte kapatılan yollar...
 
BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?
 
Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapandı. 
 
YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 
 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.
 
Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.
 
Vodafone 43. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve saat aralıkları şöyle:
 
Kapama Saati: 06.00
 
Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)
 
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
 
Ankara Caddesi
 
Arabalı Vapur girişleri
 
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
 
Ayasofya Meydan
 
Alemdar Caddesi
 
At Meydanı Caddesi
 
Divanyolu Caddesi
 
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
 
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
 
Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
 
Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
 
Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)
 
Langa Bostan sokak
 
Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)
 
Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)
 
Atatürk Havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
 
Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
 
Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak
 
Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)
 
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
 
Atatürk Bulvarı
 
Balat sahil yolu
 
Fevzipaşa Caddesi
 
Yavuz Selim Caddesi
 
Şehzadebaşı Caddesi
 
Vezneciler Caddesi
 
Kadırga Liman Caddesi
 
Türkeli Caddesi
 
Vatan Caddesi
 
Millet Caddesi
 
Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı
 
Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri
 
Demiryolu Caddesi
 
B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
 
Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)
 
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)
 
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)
 
Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
 
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
 
Kapama Saati: 06.00
 
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır)
 
Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Beşiktaş İstikameti)
 
Balmumcu Kavşak
 
Merkez Komutanlığı Işıklar
 
Yıldız Işıklar
 
Sabancı Lisesi Önü
 
Akdoğan Sokak Girişi
 
Ressam Hamdibey Sokak
 
Bostancı Veli Sokak
 
Serencebey Işıklar
 
Abbasağa Sokak
 
Ortaköy Dönüşleri
 
Hasfırın Sokak
 
Beşiktaş Meydan
 
Vestel Işıklar
 
Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü
 
Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar
 
Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü
 
Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak
 
Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü
 
Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden
 
Dolmabahçe Işıklar
 
Kabataş Işıklar
 
İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi)
 
Akyol Sokak Başı
 
Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı
 
Fındıklı Işıklar
 
Deniz Liman Çıkışı
 
Salı Pazarı Işıklar
 
Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri
 
Boğazkesen Işıklar
 
Tophane Işıklar
 
Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları
 
Revani Sokak Gelişi
 
Kemeraltı Işıklar
 
Karaköy Meydan
 
Perşembe Pazarı Işıklar
 
Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş
 
Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş
 
Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi
 
 
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
 
Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete Yönlendirilecek
 
Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek
 
Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar
 
Balmumcuya Ya Da Palangalar Caddesinde Yönlendirilecek
 
Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek
 
Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe'ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine Yönlendirilecek
 
Stad Arkası Gazhane Caddesine Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine Yönlendirilecek
 
Mete Kavşağından Gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip DivanKavşağına Yönlendirilecek
 
Gümüşsuyu İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksim Meydan İstikametine Yönlendirilecek
 
Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak İstikametine Ya Da Tekrardan Akyol Sokak İçerisine Yönlendirilecek
 
Boğazkesen Caddesinden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Defterdar Yokuşuna Yönlendirilecek
 
Unkapanı Köprüsünden Gelen Akım Tershane Caddesine Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına Yönlendirilecek
 
Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tershane Caddesin Gönderilmeyip Unkapanı Köprü İstikametine Yönlendirilecek
 
Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametine Yönlendirilecektir.
 
ÇEVRE YOLLARI SORUMLULUK ALANI KAPANACAK ve ALTERNATİF YOLLAR
 
Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)
 
Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz şehitler köprüsü' ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir)
 
Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir)
 
Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir)
 
Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir)
 
Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir)
 
C BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
 
Kapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)
 
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım
 
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım
 
Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım
 
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi
 
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım Kapatılacaktır.
 
Kapama Saati: 06:00
 
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım
 
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım
 
Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri
 
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
 
Nuhkuyusu Caddesi
 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

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