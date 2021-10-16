Kaza, sabah saatlerinde, Gerede ilçesi D-750 yolu Aktaş köyü mevkisinde meydana geldi. Ankaradan Gerede yönüne giden sürücüler, yol kenarındaki dere yatağında ters dönmüş aracı görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler, 26 ADJ 121 plakalı otomobilde bulunan sürücü Kübra Dikmen ve Ozan Güderin hayatını kaybettiğini belirledi. Dikmen ve Güderin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yoldan geçenler ters dönmüş şekilde buldu: 2 kişi hayatını kaybetti
Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu), (DHA) | 16 Ekim 2021 Cumartesi - 18:07 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 18:07