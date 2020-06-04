05 Haziran 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.537 0.39 EURO 7,6380 -0.26
USD 6,7590 0.10 ALTIN 372,660 1.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi

AA |  04 Haziran 2020 Perşembe - 22:57 | Son Güncelleme : 04 06 2020 - 22:57

Taksim’de aracına aldığı yabancı uyruklu kadın yolcu ile önce tartışan ardından darb ettiği ve yol ücretini aldığı iddia edilen taksi şoförü hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Şubat  2020’de taksi şoförü olan şüpheli Cengiz Kabak'ın sevk ve idaresindeki 34 TDH 90  plaka sayılı ticari taksi ile Dolapdere Caddesi’nden Taksim istikametine seyir  halinde bulunduğu, bu sırada Fas uyruklu kadın müşeki Chaımae Hamdı'yı yol  üzerinden aldığı belirtildi.
 
Kasımpaşa Sosyal Tesisleri mevkisinde yer alan ışıklarda trafik  yoğunluğu sebebiyle şüpheli Cengiz Kabak ile müşteki Chaımae Hamdı'nın  tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede,  araç içerisindeyken şüpheli Cengiz Kabak'ın, müşteki Chaımae Hamdı'ya şoför  koltuğundan arkaya uzanarak elinin tersiyle vurduğu, bunun üzerine müştekinin  taksi ücretini ödemeksizin araçtan indiği ifade edildi.
 
Müşteki Hamdı'nın araçtan inmesi sonrasında şüpheli Cengiz Kabak'ın  da araçtan inerek müştekinin peşinden taksi ücretinin tahsili amacıyla gittiği  aktarılan iddianamede, müştekinin beyanında, şüphelinin kendisinin arkasından  gelerek kendisini yere yatırdığını, boğazını sıktığını, ayağını göğüs kısmına  dayadığını ve yumruk attığını söylediği kaydedildi.
 
İddianamede, yaşanan olaylar sonrasında ise şüpheli Kabak’ın  müştekiden aldığı parayla aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı ve müşteki  Chaımae Hamdı'nın alınan doktor raporu uyarınca basit tıbbi müdahale ile  giderilebilir ve hayati tehlike geçirmeyecek biçimde yaralandığı belirtildi.
 
Kamera görüntüleri detayları iddianamede yer aldı
Ticari taksinin araç içi ve araç önü kamera görüntülerinin incelendiği  belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:
"Görüntülerde şüpheli ile müşteki arasında tartışma yaşandığının açık  bir şekilde fark edildiği, tartışma sırasında şüpheli Cengiz Kabak'ın elinin  tersi ile müşteki Chaımae Hamdı'ye vurduğu ve araç dışındaki kamera  görüntülerinde ise olay anını gösterir bir görüntü olmamakla birlikte şüpheli  Cengiz Kabak'ın müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gittiği anlaşılmıştır."
 
Her he kadar müşteki Chaımae Hamdı ifadesinde şüpheli Cengiz  Kabak'ın kendisini kolundan tutarak zorla taksiden indirdiğini beyan etmiş ise  de incelenen kamera görüntüleri uyarınca müşteki Chaımae Hamdı'nın, şüpheli  Cengiz Kabak'ın kendisine araç içerisinde vurması sonrasında eşyalarını da  toplayarak kendiliğinden araçtan indiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede,  bu haliyle müşteki Chaımae Hamdı'nın bu beyanına itibar etme olanağının  bulunmadığı değerlendirildi.
 
Müştekinin taksiden inmesi sonrasında şüpheli Cengiz Kabak'ın,  müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gittiği, kamera görüntüleri uyarınca elinde  para ile geri dönerek aracına bindiği ifade edilen iddianamede, şüpheli Cengiz  Kabak'ın taksi ücretinin tahsili amacıyla müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden  gitmesi ile şüpheli Cengiz Kabak'ın eylemlerinin hukuki alacağının tahsili  amacıyla yağma suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.
 
İddianamede, şüpheli Cengiz Kabak hakkında "hukuki alacağını tahsil  etmek amacıyla yağma yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından 8 aydan 2 yıla kadar  hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
 
Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine  gönderildi.
 
Öte yandan savcılık tarafından müşteki  Chaımae Hamdı hakkında  "hakaret" ve "basit yaralamaya teşebbüs etme" suçlarından "şüpheli" sıfatıyla  açılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.
 
Takipsizlik kararında, "Müştekinin (Cengiz Kabak) iddia ettiği  suçların işlediğine dair, sair delillerle ve kamu tanıklarının anlatımları ile  doğrulanamayan soyut iddiasından başka kamu davasının açılmasını gerektirecek  nitelikte yeterli delil elde edilemediği tüm soruşturma evrakı kapsamından  anlaşılmıştır" denildi.
 

ETİKETLER

Taksim taksi taksici darp
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.