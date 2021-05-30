Yolcu uçağında büyük panik! Uçak yarasa nedeniyle acil iniş yaptı!

Yolcu uçağında yarasa paniği yaşandı. Hindistan Havayolları'na ait Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağında yarasa büyük paniğe neden oldu. Uçuş sırasında kabinde yarasa olduğu fark edilince uçak acil iniş yaptı.

Koronavirüsün pençesindeki Hindistan ’dan ABD ’ye giden Hindistan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı ilginç görüntülere sahne oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, uçağın business class bölümüne bir yarasanın girdiği fark edildi.

Kısa süreli paniğe neden olan yarasa uçağın rotasını değiştirmesine de neden oldu.

Uçağın içinde yaşananlar yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyaya yüklenince video kısa sürede viral oldu.

Söz konusu durumu kuleye bildiren uçuş ekibi havalimanına geri dönerek planda olmayan bir acil iniş yaptı.