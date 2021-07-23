Yolcu uçağına karısının kılığıyla binen koronavirüslü erkek havada panik yarattı!

Koornavirüs vaka sayısı 200 milyona yaklaştı, yeni varyantlarla birlikte koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Birçok ülke yeniden kapanmaya gitmeye hazırlanırken, koronavirüs testi pozitif çıkan bazı insanların akılalmaz haberleri gelmeye de devam ediyor.

Sadece gözlerinin göründüğü bir maskeyle havalimanına gelen adam, yanında da karısının pasaportunu taşıyordu. Hostesler hemen alarm düğmesine bastı, kaptan uçağı yarı yoldan geri döndürdü.

Endonezya'da Kurban Bayramı boyunca birçok hava yolu şirketi seyahatlere kısıtlama getirdi. Buna karşın koronavirüse yakalanan bir erkek sadece gözlerinin göründüğü bir maskeyle yolcu uçağına bindi.

Adı ve soyadı D.W. olarak açıklanan erkek, yanında da karısının pasaportunu taşıyordu. Kendi testi pozitif çıkan adam, negatif test sonucu alan karısının pasaportunu kullanıyordu.

HOSTESLER ALARM DÜĞMESİNE BASTI

Uçaktaki herkesi tehlikeye atan adam, yolun yarısında gökyüzünde kendisini ele verdi. Hostesler hemen alarm düğmesine bastı, kaptan uçağı yarı yoldan geri döndürdü.

Polis, yarıda kesilen yerel uçuşta uçak havalimanına iner inmez koronavirüslü erkeğin gözaltına alındığını ve acil olarak teste sokulduğunu açıkladı. Test sonucunun pozitif çıkmasıyla hastaya evinde kendisini karantinaya alması emredildi.

Polis yetkilileri, karantina biter bitmez adamın hakim karşısına çıkarılacağını aktarıyor.

KORONAVİRÜS KASIP KAVURUYOR

Güney Asya'daki adalar ülkesi Endonezya , son haftalarda koronavirü salgınıyla kavruluyor. Temmuz ayıyla birlikte günlük vaka sayıları 50 bini gördü.

Aşılamanın yavaş seyretmesiyle Delta varyantının hızla yayıldığı bildiriliyor. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu ülkede oksijen sıkıntısı var.

Yaklaşık 3 milyon insanın koronavirüse yakalandığı Endonezya'da, bugüne kadar 72 bin ölüm kayıtlara geçti. (Milliyet)