Trabzon Havalimanı’na iniş yapan uçak pistten çıktı

Trabzon Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. Kazada can kaybı olmazken 11 kişi tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Havalimanı sabah 08.00'e kadar uçuşlara kapatıldı, THY de bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Yolcular olayla ilgili uçağın denize düşmesine 10 metre kalan durduğunu söyledi.

Trabzon Havalimanı'na iniş sırasında bir yolcu uçağı, pistten çıktı. Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, kazada ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.

11 yolcu tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkmasının ardından 11 yolcunun tedbir amaçlı ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelerde kaldırıldığı öğrenildi. Yolcuların ciddi yaralanmaları veya sağlık sorunlarının bulunmadığı ancak talepleri üzerine hastanelere kaldırıldıkları bildirildi.

Bakan Soylu açıklama yaptı

İçişleri Bakanı ve Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'na iniş esnasında pistten çıkan uçakla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Bakan Soylu açıklamasında, “Trabzon Havaalanı'na bu akşam iniş esnasında pistten çıkan uçağın yolcularında herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.





THY bazı seferlerini iptal etti

Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağın pistten çıkmasının ardından havalimanındaki operasyonların durdurulması nedenle Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri iptal edildi. Özel bir havayolu şirketinin Ankara-Trabzon seferini gerçekleştirilen tarifeli uçağının gece saatlerinde Trabzon havalimanına inişinin akabinde pistten çıkmasının ardından, havalimanındaki seferlerde aksamalar yaşandı. Uçağın pistten çıkması sonucu operasyonların durdurulması nedeniyle bazı seferler iptal edildi.



Yaşanan olay sonrası konuya ilişkin Türk Hava Yolları'ndan yapılan duyuruda kaza nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanan TK2831 sefer sayılı Trabzon-İstanbul, TK2836/39 sefer sayılı İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK7438/39 sefer sayılı sefer sayılı Sabiha Gökçen-Trabzon seferlerinin iptal edildiği bildirildi.



Sabah 08.00'a kadar uçuşlara kapatıldı

Ankara’dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan Pegasus firmasına ait yolcu uçağı pistten çıktı. Piştten çıkan uçak nedeniyle havalimanı uçak iniş kalkışına sabah saat 08.00'a kadar kapatıldığı bildirildi.

Pegasus Havayolları'ndan açıklama geldi

Pegasus Havayolları, Ankara-Trabzon seferini yapan uçaklarının Trabzon Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkması ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada "Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.



Yolcular o anları anlattı

Ankara'dan Trabzon'a dönüşte Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan yaşadıkları panik anlarını anlattı. Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek "Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı" dedi.