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Kocaeli'de yolcu treni raydan çıktı!

DHA |  29 Ekim 2021 Cuma - 11:33 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 12:03

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden 5 vagonlu yataklı yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarak elektrik direğine dayandı.


Olay saat 11.00 sıralarında, Gebze Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 5 vagonlu yataklı yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarak elektrik direğine dayandı.
 
Beton elektrik direği dibinden kırılırken, direği demirleri ayakta tuttu. Kazanın sefer için hazırlık yapılan treninin bakımı sırasında meydana geldiği öğrenildi. Hasar gören hatta sefer dururken, TCDD çalışanları kurtarma çalışması başlattı.
 
Bölgeye vagonların raylara oturtulması için vinç çağırıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Yüksek Hızlı Tren Ankara istikametine doğru yavaş geçiş yaptı. 
 
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Gebze yolcu treni Kocaeli
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