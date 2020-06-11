Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adana Otogarı'na gelen yolcu otobüsünde, uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldı. Hemen harekete geçen polis, otobüste yaptığı aramada, bagajdaki bir sırt çantasında 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen çantanın sahibi Zelal A. (23) ile Veysel İ. (20) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
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- Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı
DHA | 11 Haziran 2020 Perşembe - 10:23 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 10:23