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Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı

DHA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 10:23 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 10:23

Adana'da, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adana Otogarı'na gelen yolcu otobüsünde, uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldı. Hemen harekete geçen polis, otobüste yaptığı aramada, bagajdaki bir sırt çantasında 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen çantanın sahibi Zelal A. (23) ile Veysel İ. (20) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
 

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Adana İstanbul uyuşturucu
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