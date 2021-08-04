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Yolcu otobüsünde iğrenç saldırı! Muavin her şeyi itiraf etti

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:12 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 10:12

İğrenç olay Muğla'dan Zonguldak'a seyahat eden yolcu otobüsünde yaşandı. Genç bir kadın uyurken muavinin cinsel saldırısına uğradı. Olayın ardından genç kadın polise şikayette bulundu. Suçunu itiraf eden şüpheli ise tutuklandı.


Olay, geçen cuma günü Muğla'dan Zonguldak'a gelen yolcu otobüsünde meydana geldi. 24 yaşındaki kadın, Balıkesir civarında uyuduğu sırada saçında sıvı hissetti. Genç kadın, muavinin cinsel saldırısına uğradığını düşünerek Zonguldak'ta otobüsten iner inmez polise şikayette bulundu.  
 
Polis ekipleri muavin B.K.'yı gözaltına aldı. Genç kadın ifadesinde, otobüsün arka koltuğunun bir önündeki koltukta oturduğunu ve gece saatleri olduğu için de yolda uyuduğunu belirterek, uyandığında saçında sıvı olduğunu fark ettiğini belirtti. B.K. ifadesinde genç kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti.
 
B.K.'nın daha önce de cinsel suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında karşılaştırma yapılması için B.K.'dan DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı. (Milliyet)

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