10 Ocak 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.541 1.21 EURO 9,0350 0.14
USD 7,3860 0.52 ALTIN 438,510 -2.99
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yolcu otobüsünde ele geçirildi! 85 adet...

İHA |  10 Ocak 2021 Pazar - 10:01 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 10:01

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bir yolcu otobüsünde 85 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.


Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çukuryurt Mahallesi'nde icra edilen yol kontrolünde durdurulan otobüste ve otobüste bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada S.M. isimli şahsa ait bagajda piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 85 adet kaçak telefon ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
 

ETİKETLER

Mardin gümrük kaçağı telefon yolcu otobüsünde bulundu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.