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Yolcu otobüsü yayaya çarptı! Olay yerinde hayatını kaybetti

Soner HASIRCIOĞLU- Ömer ÇETİNASLAN- Uğur ŞAHİN/İSTANBUL,(DHA) |  12 Ekim 2021 Salı - 9:10 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 9:10

İstanbul Bayrampaşa'da, yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, saat 06.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Otogar Bağlantı yolunda meydana geldi. Yoldan karşıya geçmek isteyen bir yayaya, otogar yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarptı.
 
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede, yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerince inceleme yaptı.
 
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Hayatını kaybeden kişi, ambulans ile morga kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 
 

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Bayrampaşa İstanbul Yolcu otobüsü
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