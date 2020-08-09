09 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.061 2.53 EURO 8,5360 -0.89
USD 7,2920 0.87 ALTIN 477,150 -0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yolcu otobüsü şoförü 25 bin adet uyuşturucuyla yakalandı

İHA |  09 Ağustos 2020 Pazar - 9:40 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 9:40

Mersin’in Tarsus ilçesinde şehirler arası otobüs şoförü, 25 bin adet uyuşturucu maddesiyle yakalandı.


Tarsus Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle İstanbul’dan Mersin ve Adana’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı.
 
Polis ekipleri yaptıkları operasyonda, şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü M.Y. adlı şüphelinin aracında yapılan aramada 25 bin adet ecstasy adlı uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli M.Y.'nin (39) daha önce de kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.  
  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

ETİKETLER

otobüsü şoförü uyuşturucu ecstasy
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.