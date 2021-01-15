Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var...
DHA | 15 Ocak 2021 Cuma - 11:23 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 11:34
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ediyor.
Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontolünden çıkıp devrildi.
Otobüste 16 yolcu olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ediyor.