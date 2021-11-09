Yola yattı, denize atladı, otelde intihara kalkıştı! Sebebi şaşkına çevirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde önce caddede yere yatan, ardından atladığı denizde kurtarılan Suna Yeşil'in (32), sosyal medya fenomeni olmak için kurgu yaptığı ortaya çıktı. Yerde yattığı anlara ilişkin kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yeşil, polis tarafından gözaltına alınarak Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlçenin Akkuş-Niksar Caddesi’nde dün öğlen saatlerinde Suna Yeşil bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola attı. Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu.

Bir süre sonra Atatürk Parkı’nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi’ne alındı. Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Yeşil olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TABURCU OLDU İNTİHARA KALKIŞTI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Suna Yeşil, dün akşam saatlerinde Ünye ilçesinde kaldığı otel odasının balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Kendini boşluğa bırakmak isteyen kadını otel görevlileri fark ederek son anda kurtardı. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yeniden hastaneye götürülen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, polis nezaretinde Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

İlçede 1 gün içinde yola yatan, denize atlayan ve son olarak da otel odasından intihara kalkışınca polis ve sağlık ekiplerini teyakkuza geçiren kadının amacının, sosyal medyada hesabındaki takipçi sayısını artırmak olduğu öğrenildi. Suna Yeşil’in, önce caddede araçların önünde yere yattığı, ardından da atlamak için denize doğru yürüdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp ‘Tiktok’ hesabında paylaştığı da ortaya çıktı.

SEDYE ÜZERİNDE DE ÇEKMİŞ

Hesabında kendisinin yer aldığı birçok paylaşım videoları bulunan Suna Yeşil’in en son yaşanan intihar teşebbüsü sonrası hastanede sedyede üzerinde de kayda aldığı görüntüleri bir şarkı eşliğinde paylaştığı görüldü.