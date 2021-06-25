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Yol kenarında görenler inanamadı! Hemen boş araziye gömdüler

Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)-  |  25 Haziran 2021 Cuma - 19:55 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 19:55

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde karayoluna inen boz ayı, TIR'ın çarpması sonucu öldü.


Kaza, öğlen saatlerinde D-750 karayolunun Kızılcahamam Azaphane mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan yola inip, yolun karşısına geçmek isteyen boz ayıya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ölen ayı, refüje savruldu. Refüjdeki ayıyı gören diğer sürücüler ise polis ve karayolları ekiplerine haber verdi. Ayı, karayolları ekipleri tarafından alınıp, boş araziye götürülerek gömüldü.
 

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Ankara Kızılcahamam TIR
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