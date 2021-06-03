Yol arkadaşım oyuncuları kim, konusu ne? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi?

Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Başrolünde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın olduğu Yol Arkadaşım filmi bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Yol Arkadaşım filmi oyuncuları, konusu ve diğer detaylar…

Komedi türündeki film Yol Arkadaşım bu akşam ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. İşte Yol Arkadaşım filmi oyuncuları, konusu ve nerede çekildiği…

YOL ARKADAŞIM KONUSU

Yol Arkadaşım, Bedran Güzel'in 2017 yılında yönettiği komedi filmi. Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı. Ufuk Bayram ve İbrahim Büyükak hikâyesinden esinlenerek senaryo hâline getirilmiştir

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Oyuncular

Oğuzhan Koç (Onur)

İbrahim Büyükak (Şeref)

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin (Cemre)

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Eser Yenenler (Konuşan adam)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.