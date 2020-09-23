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Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları!

23 Eylül 2020 Çarşamba - 17:54 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 17:54

Komedi türündeki Yol Arkadaşım filmi sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı Yol Arkadaşım filmi, yolları şans eseri kesişen iki adamın eğlence ve macera dolu yolculuğunu konu alıyor. Peki, Yol Arkadaşım filmi ne zaman çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ne? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim? İşte Yol Arkadaşım oyuncu kadrosu!


Yerli komedi türünde garip bir yol macerasını konu edilen Yol Arkadaşım filmi sinemaseverler tarafndan merak edilen filmlerin başında geliyor. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı Yol Arkadaşım filminin başrollerinde ise Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden tanıdığımız İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç yer alıyor. Peki, Yol Arkadaşım filmi ne zaman çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ne? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim? İşte Yol Arkadaşım oyuncu kadrosu!   
 
 
YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU 
 
Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
 
YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI 
 
Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı Yol Arkadaşım filmde; Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay ve Aslı Bekiroğlu gibi isimler rol alıyor. 
 
Oğuzhan Koç (Onur)
İbrahim Büyükak (Şeref)
Emre Kınay
Eda Ece
Aslı Bekiroğlu
Bahar Şahin (Cemre)
Muharrem Bayrak
Toygan Avanoğlu
Rahşan Fırtına
Eser Yenenler (Konuşan adam)
Dilber Ay (Muzaffer Usta)
 
YOL ARKADAŞIM FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ? 
 
 Bedran Güzel'in 2017 yılında yönettiği komedi filmi Yol Arkadaşım filiminin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.
 

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