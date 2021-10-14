Yoklama kaçağı sorgulama! “Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız” mesajı ne demek, yoklama kaçağı cezası nedir?

Yoklama kaçağı mesajını görenlerin araştırmaları yoğunlaştı. “Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız” mesajını alan vatandaşlar arama motorlarına yönelerek, bu mesajın ne demek olduğunu ve yoklama cezanın ne ve ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Yoklama başvuruları ve yoklama kaçağı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, yoklama kaçağı cezası nedir? Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız” mesajı ne demek? İşte Yoklama kaçağı sorgulama…

Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçmiş dönemde yapılan açıklamada, 1 Ocak 2021'de askerlik çağına girecek 2002 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanlar ile ertelemeleri 2021 yılı içinde sona ereceklerin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde yoklamalarını yaptırmaları gerektiği bildirilmişti. Peki, Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız” mesajı ne demek, yoklama kaçağı cezası nedir?

YOKLAMA KAÇAĞI OLARAK ARANMAKTASINIZ” MESAJI NE DEMEK?

Askerlik çağına gelen ve askerlik görevini henüz yerine getirmeyen kişilerin karşısına çıkan 'Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız' mesajı geliyor.

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

YOKLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır. Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak yükümlüler, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklar. YOKLAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ2021 içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021'e kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.