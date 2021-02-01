Yoklama kaçağı cezası ödeme | Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı, yoklama başvurusu nasıl yapılır?

Askerlik yaşı gelenlerin yaptırmak zorunda olduğu askerlik yoklamasının yapılmaması durumunda yoklama kaçağı konumuna düşülmektedir. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda "1 Ocak 2021'de askerlik çağına girecek 2002 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanlar ile ertelemeleri 2021 yılı içinde sona ereceklerin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde yoklamalarını yaptırmaları gerekiyor" diye belirtmişti, bu süreci tamamlamayan kişiler sabah asker yoklaması kaçağı olduklarına dair mesajlar aldı. Peki, yoklama kaçağı nedir? Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı başvurusu nasıl yapılır?

Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir. Yoklama kaçağı nedir? Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı başvurusu nasıl yapılır?

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denir.

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

ASKERLİK YOKLAMASI NASIL YAPILIR?

Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır. Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak yükümlüler, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklar.

Engelli yükümlülerin, e-Devlet üzerinden engelli sağlık kurulu raporunun Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınarak Milli Savunma Bakanlığına asker alma işlemleri için paylaşılmasına açık rıza onayı vermeleri gerekmektedir. Açık rıza onayı vermeyen/veremeyen engelli yükümlülerin kendisi veya kanuni vasisinin en yakın askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini tamamlatması gerekmektedir.

2021 içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021'e kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. 2'nci madde kapsamında bulunan yükümlüler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar mazeretsiz olarak yoklamalarını yaptırmamaları, mazeretlerini gösterir belgelerini askerlik şubelerinde veya yurt dışı temsilciliklerimizde bulundurmamaları halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 21'inci maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutularak haklarında aynı kanunun 24'üncü maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

YOKLAMA KAÇAĞI BAŞVURU EKRANI