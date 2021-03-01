YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 YÖKDİL/2 Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları…

ÖSYM'nin resmi sayfasından 28 Şubat'ta uygulanan YÖKDİL/2 Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yönelik duyuru geldi. YÖKDİL soruları ve cevapları…

YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı. ÖSYM'den yapılan duyuruda, sınava başvuran adayların temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ais.osym.gov.tr adresinden ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile erişim sağlayabileceği belirtildi.

ÖSYM DUYURDU

2020-YÖKDİL/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2020-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Mart 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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