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YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman? İşte YÖKDİL başvuru tarihi...

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 0:14 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 0:14

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman? YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi...


Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) internette araştırılan konular arasında geliyor. YÖKDİL sınavına hazırlanan, üniversitelerin akademik kadroları ile yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapmak isteyenler ÖSYM sınav takvimini ve YÖKDİL sınav tarihini merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman? YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi...
 
YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan ÖSYM sınav takvimine göre, YÖKDİL sınavı başvuruları 21 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında alınacak. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar için ÖSYM bir günlük geç başvuru süreci başlatacak. YÖKDİL geç başvuru süreci de 9 Kasım olarak belirlendi. 
 
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN? 
 
Başvuruların alınmasının ardından YÖKDİL sınavı 13 Aralık'ta yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre YÖKDİL sınavı sonuçları da 14 Ocak 2021'de açıklanacak. 
 

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