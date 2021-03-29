YÖKDİL sınav soru ve cevapları yayımlandı! YÖKDİL temel soru kitapçığı

ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavı dün gerçekleşti. Yabancı dil seviyesinin ölçüldüğü bu "YÖKDİL” sınavının ardından sınavın soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. YÖKDİL sınavına ait soru ve cevaplar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açıldı.

YÖKDİL sınavı soru ve cevapları bekleniyordu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılan binlerce aday YÖKDİL sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı, sorusuna yanıt arıyordu. YÖKDİL sınavı soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayımlandı.

YÖKDİL SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM, YÖKDİL/1 soru ve cevaplarını yayımladı. Adaylar, soruların tamamına aday işlemleri sisteminden ulaşabilir.

YÖKDİL TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.