YÖKDİL sınav giriş belgesi (28 Mart 2021)! YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır, YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

YÖKDİL sınavına girecek adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; YÖKDİL 1. sınavı 28 Mart 2021’de, Saat 10.15’te başlayacak. Sınavı 3 saat sürecek.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş belgeleri de https://ais.osym.gov.tr çıkarılabilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor.
Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.
YÖKDİL 2. SINAV BAŞVURU TARİHİ
YÖKDİL’in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2021’de alınacak. YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021’de yapılacak.
YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmeli. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmalı.