ÖSYM tarafından uygulanacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/2) bugün geçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL saat kaçta bitecek? YÖKDİL sınavından en erken saat kaçjta çıkılır? YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL kaç dakika? İşte detaylar…
YÖKDİL 2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
YÖKDİL Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sınavı bugün 13.15'te tamamlanacak. YÖKDİL sınavı sonrasında soruların ve cevapların açıklanması bekleniyor. Ancak YÖKDİL soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz kesin bir tarih bulunmuyor.