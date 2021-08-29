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YÖKDİL saat kaçta bitecek? YÖKDİL sınavından en erken saat kaçjta çıkılır?

29 Ağustos 2021 Pazar - 9:41 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 9:41

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) bugün yapılıyor. Sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine akın eden adaylar YÖKDİL sınavı ile ilgili “ YÖKDİL 2 sınavı kaç dakika, kaç soru? YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YÖKDİL sınavından en erken saat kaçjta çıkılır?” sorularını araştırıyor. İşte YÖKDİL 2 sınavı ile ilgili merak edilenler…


ÖSYM tarafından uygulanacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/2) bugün geçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL saat kaçta bitecek? YÖKDİL sınavından en erken saat kaçjta çıkılır? YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL kaç dakika? İşte detaylar…
 
YÖKDİL 2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
 
YÖKDİL Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 
 
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
YÖKDİL sınavı bugün 13.15'te tamamlanacak. YÖKDİL sınavı sonrasında soruların ve cevapların açıklanması bekleniyor. Ancak YÖKDİL soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz kesin bir tarih bulunmuyor.

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