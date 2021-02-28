YÖKDİL saat kaçta bitecek? YÖKDİL kaç dakika? 2021 YÖKDİL sınav süresi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ertelenen YÖKDİL bugün yapılacak. Peki, YÖKDİL saat kaçta bitecek? YÖKDİL kaç dakika? YÖKDİL kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YÖKDİL'den en erken ne zaman çıkılır? 2021 YÖKDİL sınav süresi...

ÖSYM tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) bugün yapılacak. Peki, YÖKDİL saat kaçta bitecek? YÖKDİL kaç dakika? YÖKDİL kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2021 YÖKDİL sınav süresi...

YÖKDİL SAAT KAÇTA? YÖKDİL SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL sınavı, 41 ilde 47 sınav merkezinde 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adayların tercihine göre, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında sorular yöneltilecek.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için bugün nöbetçi nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere ÖSYM'nin internet sayfasından erişebilecek.

YÖKDİL KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

YÖKDİL 10.15'te başlayacak ve 13.15'te bitecek. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.