YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) bugün gerçekleştirildi. 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL sınavını ardından adaylar 'Ertelenen YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır? YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?' sorularını araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sonuçları, YÖKDİL soru ve cevapları hakkında merak edilenler...

Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL bugün gerçekleştirildi. 41 ilde 47 sınav merkezinde yapılan sonavın ardından adaylar, YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırırken, YÖKDİL soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sınavı ile ilgili merak edilenler...

Binlerce aday bugün ÖSYM'tarafından salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL sınavında ter döktü. Sona eren sınavın ardından adayların gözü, YÖKDİL sonuçları ile YÖKDİL soru ve cevaplarına çevrildi.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YÖKDİL soru ve cevapları genellikle sınavdan 1 gün sonra ÖSYM tarafından açıklanıyor. Adayların YÖKDİL soru ve cevapları için ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavının bugün 41 ilde gerçekleştirilmesiyle beraber YÖKDİL sınav sonuçları da binlerce öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olan YÖKDİL koronavirüs salgınına tedbirleri kapsamında ertelenmiş, sınav 2021 yılına kalmıştı. Ertelenen YÖKDİL ile ilgili sonuç tarihi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.