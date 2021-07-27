YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti nasıl ve nereye yatırılır? Bugün başvuru için son gün!

Ölçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2021-YÖKDİL/2) için son başvurular 27 Temmuz’da (bugün) bitiyor. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinde bireysel başvurularını saat 23.59’a kadar yapabilir. Peki, YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru ücreti nasıl ve nereye yatırılır?

YÖKDİL geç başvuru için bugün son gün. 02-12 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar bugün geç başvuru yapabilmek için önce sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti 217,50 TL. Adaylar, geç başvuru gününde sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL geç başvurusu 27 Temmuz saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adrsi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanıyor.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/2 sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.