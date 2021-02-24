YÖKDİL geç başvuru başladı! YÖKDİL geç başvuru 2021 süreci ve YÖKDİL başvuru ücreti

ÖSYM YÖKDİL geç başvuru için duyuru yaptı. ÖSYM Başkanlığı YÖKDİL geç başvuru uyarısı yaparak, geç başvurularının bugün başlayacağını açıkladı. YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı açıklama yaparak, YÖKDİL geç başvurularının bugün alınacağını aktardı. Geçtiğimiz haftalarda normal başvuru süresi içinde YÖKDİL sınavına başvurusunu yapamayan adayların bugün başvuruları alınacak. YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru 2021 süreci ve YÖKDİL başvuru ücreti…

ÖSYM DUYURDU!

ÖSYM resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL geç başvurusu saat 10.00'da başlayacak. Adaylar ais.osym.gov.tr Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurusunu yapacak. Bu sayfada açılacak geç başvuru sayfasına girecek adaylar, müracaatlarını tamamladıktan sonra başvuru ücretini yatıracak.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru yapacak adaylar, normal başvuru ücretinin 1,5 katı kadar ödeme yapacak. Normal başvuru ücreti 145 TL'ydi. Geç başvuruda bu ücret 217.5 TL olacak. Başvuru ücreti banka ya da ATM'lerden yatırılmaz. Sadece ÖSYM Ödeme sayfası üzerinden ödenir.

Geç başvurular 24 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak. Başvuru ücreti de 23.59'a kadar yatırılacak.