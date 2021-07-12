YÖKDİL başvuruları sona eriyor! ÖSYM'den adaylara uyarı!

ÖSYM, 2021 YÖKDİL/2 için son gün uyarısı yaptı. Adaylar YÖKDİL 2 sınav başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM YÖKDİL başvurusu ile ilgili detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) YÖKDİL sınavına başvuru yapacak adaylara uyarı! Bugün sona eriyor. YÖKDİL başvurusu için adaylar bugün saat: 23.59'da kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM YÖKDİL başvurusu ile ilgili detaylar...

ÖSYM duyurdu! Yapılan açıklamada YÖKDİL-2 başvuruları için son tarihin bugün olduğu hatırlatıldı. Adaylar sınav başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabilecek.

ÖSYM, "2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için 12 Temmuz (bugün) son başvuru günüdür. Bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sonra erecektir." açıklamasını yayınladı.