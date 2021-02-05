YÖKDİL başvuru linki | Başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak YÖKDİL başvurusu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. 2021 YÖKDİL sınav ücreti ve başvuru tarihi...

YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı. Sınava başvurular, 05 - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI

YÖKDİL/1 başvuru işlemleri bugün başladı, 15 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL 2021 başvuru ücreti 145 TL olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)