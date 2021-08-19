YÖKDİL 2 giriş belgeleri erişime açıldı! YÖKDİL 2 sınav yerleri 2021 sorgulama ve öğrenme ekranı!

2021-YÖKDİL/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

YÖKDİL 2 giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YÖKDİL/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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