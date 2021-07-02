YÖKDİL 2 başvuru ücreti ne kadar, nereye hangi bankaya yatırılıyor? YÖKDİL/2 başvuru ücreti ödeme

2021-YÖKDİL/2 başvuruları başladı. 29 Ağustos’ta yapılacak YÖKDİL başvuruları, 2 - 12 Temmuz arasında alınacak. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu almış olmaları gerekiyor. YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye hangi bankaya yatırılıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklamada adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye hangi bankaya yatırılıyor?

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIYOR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 145 lira bankaya yatırması gerekiyor.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Başvuru ücretleri ÖSYM tarafından belirlenen bankaların ATM'leri ve internet siteleri üzerinden yatırılabilecek. YÖKDİL sınav ücretinin nereye ve nasıl yatırılacağı 2021 YÖKDİL sınav kılavuzunda şu şekilde anlatılmıştır:

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C.Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı; Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı; Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı; Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)