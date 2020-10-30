Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? sorusunun cevabı milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. YÖK ve YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın sosyal medya hesaplarına her gün bakılıyor ve üniversiteler ile ilgili YÖK’ten yeni bir açıklama gelmiş mi diye kontrol ediliyor. Özellikle ilkokul, ortaokul ve liselerin kademeli olarak açılması kararı üniversite öğrencilerinin de beklentisine neden oldu. Peki, Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

YÖK üniversitelerin ne zaman açılacağını duyurdu mu? Üniversiteler açılacak mı, 2020 – 2021 eğitim döneminde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? gibi soruların ardı arkası kesilmiyor. Üniversiteye yeni başlayan ve devam eden öğrenciler ilk ve ortaöğretimde eğitimin kademeli olarak başlatılması nedeniyle üniversitelerin dururumu daha yakından takip ediyor. Öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını yakından takip ediyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

BAKAN KOCA DA ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada , üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması durumunda alınacak önlemleri sıraladı. YÖK'ün bu konuda bir kılavuz hazırladığını söyleyen Saraç, "YÖK olarak TSE ile birlikte, Kovid-19 salgını kapsamında üniversite yerleşkelerimizde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla hazırladığımız kılavuza ilişkin güzel bir haber çalışması." dedi.

İşte kılavuzdan öne çıkan önlemler:

Yükseköğretim kurumları, akademik ve idari personel sayısı, öğrenci sayısı, eğitim altyapısı, fiziki alanlarının kapasiteleri gibi hususları göz önünde bulundurarak salgın ile mücadele imkanlarını değerlendirmeli ve risk analizlerini yapmalı. Yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre yerleşkelerde “enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planları” hazırlanmalı.

Kampüs içinde alınacak önlemler ise şu şekilde:

- Kampüs içinde derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, spor tesisi gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenmeli.

- Ortak kullanılan mekanlarda kişi sayısı azaltılmalı. Mekanların kapasitesine göre, gerekirse toplantılar ve sosyal aktiviteler açık havada veya online sürdürülmeli.

Sınıf ve dersliklerde kalabalık grup çalışmalarından kaçınılmalı.

- 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması gerekli.

- Klima ve vantilatör kullanılmamalı

- Kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanmalı. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın temas varsa maskeye ek olarak yüz siperliği de kullanılmalı.

- Ortak kullanılan alanlarda klima ve vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sık havalandırılmalı.

- Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, dezenfektan ile temizlenmeli ve temiz olarak saklanmalı.

- Öğrenciler ve öğretim elemanları yanlarında el dezenfektanı bulundurmalı.

- Kampüse geliş gidişlerde toplu taşıma veya servis kullanımında maske kuralına dikkat edilmeli. Biniş ve inişlerde el hijyeni sağlanmalı.

- Öğrencilere ve tüm personele birbirlerinin eşya ve giysilerini kullanmamaları; bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri ortak kullanımı zorunlu cihazları kullanmadan önce ve sonra dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlatıcı afişler hazırlanarak uygun yerlere asılmalı.

- Tuvaletlerde mümkün mertebe sıvı sabun ve fotoselli batarya kullanımı yaygınlaştırılmalı.

- Sigara içen kişiler için ayrılan alanlarda; sigara içen kişilerin maskelerini çıkarmaları ve sigara dumanını üflemeleri nedeniyle kişiler arası mesafenin en az 2 metreye çıkarılması önerilmeli.