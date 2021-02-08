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YÖK'ten üniversitelere uzaktan eğitim anketi!

08 Şubat 2021 Pazartesi - 11:12 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 11:12

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor.


“Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı” çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını” önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.
 
 
ÜNİVERSİTELERİN BAHAR YARIYILI PLANLANACAK
 
“Öğrenci” ve “akademisyenlere” yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarıyılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.
 
Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.
 
Anket soruları ilgili kişilere dijital ortamda yollanacak. 
 
YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN AÇIKLAMALARI
 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yekta Saraç yaptığı twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
 
"Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla “öğrenci” ve “akademisyenlerimize” yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretimi çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/online-egitime-iliskin-anket.aspx  
 
Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. 
 
Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır.
 
 
 

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