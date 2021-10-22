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YÖK'ten üniversitelerle ilgili son dakika açıklaması: Yeni dönemde...

22 Ekim 2021 Cuma - 20:57 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 20:57

Üniversitelerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.


Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YÖK olarak  yükseköğretimde yeni dönemde üniversitelerle daha yakından bir iletişim kurarak,  üniversitelerin çeşitli iş birlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri  toplantılara iştirak etmeye devam ettiklerini belirtti.
 
Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde  gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Yönetim Kurulu  Toplantısı'na katıldığını aktaran Özvar, şunları kaydetti:
 
"Toplantı vesilesiyle ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan  üniversitelerimizin değerli rektörleriyle bir araya gelip, akademimizdeki son  durumu ele aldık. ÜAK'a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik  iyileştirme çalışmalarını görüştük. YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir  araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz. Bu bağlamda üniversitelerimizle  daha katılımcı ve yakın iletişim içinde olarak, Türk yükseköğretim hayatına  birlikte büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum."
 

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